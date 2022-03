Présidentielle. Les agriculteurs occitans veulent peser dans la campagne

À l’appel du syndicat des Jeunes Agriculteurs Occitanie, plusieurs dizaines d’agriculteurs bloquent deux raffineries de Toulouse pour protester contre la hausse des charges « trop lourdes à supporter ».

Alors que le contexte international est générateur d’inquiétude, les agriculteurs se disent déjà à terre, à cause de « l ’augmentation exceptionnelle des prix de l’énergie, des aliments pour le bétail, des GNR (gazole non routier), des intrants, etc. ». « Nous demandons le soutien de l’État pour continuer à remplir notre mission : nourrir la population », clame un participant.

Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.