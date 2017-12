Airbus. Départs programmés de Tom Enders et Fabrice Brégier

Les grandes manœuvres ont commencé à Airbus. Les informations qui circulaient depuis plusieurs jours à propos des départs conjugués de Tom Enders, PDG d’Airbus, et son numéro deux Fabrice Brégier, ont été confirmées : le conseil d’administration de l’avionneur européen qui s’est tenu jeudi 14 décembre a validé le départ programmé des deux dirigeants. Alors que Tom Enders ne briguera pas de nouveau mandat après avril 2019, il était à la tête d’Airbus depuis 2012, Fabrice Brégier fera ses valises en février 2018. Il sera remplacé par Guilaume Faury, 49 ans, qui dirigeait jusque là Airbus Helicopters.

« Après vingt cinq ans au sein de l’entreprise « (…), le temps est venu pour moi de saisir de nouvelles opportunités », a déclaré Fabrice Brégier dans un communiqué de presse publié vendredi matin par Airbus. Celui à qui on prêtait l’ambition de succéder à Tom Enders à la fin de son mandat ne sera plus là lorsque le successeur de l’Allemand sera désigné.

« Besoin d’esprits neufs pour les années 2020 »

Car concernant Tom Enders la situation est différente : le dirigeant de 59 ans a en effet informé le conseil d’administration d’Airbus qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat après avril 2019 après 14 ans passés à la tête de l’entreprise. « L’aventure a été longue et passionnante mais il est temps à présent d’initier un changement de leadership. Nous avons besoin d’esprits neufs pour les années 2020 », explique Tom Enders. « Guillaume (Faury, NDLR) représente notre nouvelle génération de leaders. (…) Il a démontré qu’il possédait une vaste expérience des affaires et de l’industrie ainsi qu’un esprit tourné vers l’international .. ».

En 2018, le conseil d’administration étudiera les CV des candidats succeptibles de remplacer Tom Enders dans un an et demi. Dans les rangs des salariés on observe avec une relative attention ces grandes manœuvres. « Il y avait davantage d’inquiétudes en 2006 au moment du plan Power 8 et des affaires de corruption », indique Xavier Petracchi, délégué CGT d’Airbus qui souhaite que « les États interviennent davantage dans la gouvernance d’Airbus ».

Philippe Font

Sur la photo : Tom Enders et Fabrice Brégier lors de l’inauguration du Wings Camous en juin 2016. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.