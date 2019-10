Bio-Tech : « Efficience, service et accompagnement pour la sécurité des entreprises »

Jean-Christophe Py, décrivez-nous l’activité de Bio-Tech.

Nous disposons d’un réel savoir-faire dans les do- maines de la détection d’intrusion, de la vidéosur- veillance, et sommes les seuls spécialistes en bio- métrie appliquée au contrôle d’accès en Occitanie. Aujourd’hui, les clés, badges et autres codes ne sont plus assez sûrs. Bio-Tech, en tant qu’intégrateur de technologie, propose des moyens d’identifica- tion fiables, évolutifs et aux applicatifs variés. Nous sommes ainsi en train de développer une gamme à partir de la reconnaissance faciale, tout comme via smartphone afin d’étendre le champ d’application de nos solutions.

Quelles sont vos spécificités dans ce secteur d’activité ?

Notre ligne directrice est : efficience, service, accom- pagnement. C’est essentiel dans l’univers de la sécurité, qui a souvent mauvaise réputation. Nous offrons des prestations prémium au prix du marché. Nous travail- lons avec tout type de secteurs d’activité, car tout le monde est concerné par la sécurité de nos jours, et pro- posons d’optimiser l’efficacité et le coût des solutions en place au travers des nouvelles technologies. Notre expérience et notre expertise nous permettent de réaliser des audits personnalisés afin de proposer des offres sur mesure grâce à notre large panel de solutions.

Bio-Tech est par ailleurs très orienté vers le service, avec une importante division technique intégrée et reconnue, depuis de nombreuses années. Enfin, nous sommes très attentifs à l’aspect réglementaire qui en- cadrel’utilisationdelavidéosurveillance.Nousavonsun devoirdeconseil,notammentavecl’accompagnement de nos partenaires avec un service dédié.

Bio-Tech est implanté à Bordeaux et Toulouse. Pourquoi de nouveaux locaux toulousains ?

La quinzaine de salariés toulousains ont en effet amé- nagé en décembre dernier dans ces locaux de 550 mètres carrés. Cela nous permet de disposer d’un es- pace de travail adapté à la croissance de l’entreprise, avec un showroom de démonstration de nos solu- tions, une zone de stockage étendue pour une meil- leure réactivité, des salles de réunion, un pôle R&D ainsi que des espaces détente pour en faire un lieu de vie, d’échanges, et de performances. Ces nouveaux locaux vont donc accompagner le développement de la société, qui enregistre une croissance annuelle de 10 %. Le chiffre d’affaires 2019 devrait se situer autour des 5 millions d’euros.