Depuis l’Aude, un meunier fait revivre les semences anciennes de blé

Le moulin d’Omer était à l’arrêt depuis 1806, après avoir assuré pendant des siècles la préservation du premier bien, le blé. Roland Feuillas a décidé de le racheter en 2003, pour le remettre en activité. « Je me suis toujours intéressé au blé et à tout ce qu’on peut en faire. Le pain est l’âme de notre civilisation. Dans la maison de mes parents, en Lozère, il y avait un four à bois, et j’ai remarqué très tôt toutes les vertus qu’il avait, dont celle de rassembler », Les Maîtres de mon Moulin fabriquent du pain, de la farine, des biscuits et des pâtes à partir de deux cent variétés anciennes de blé naturel assure le chercheur en sciences cognitives, ingénieur chez Airbus avant de devenir le gérant des Maîtres de mon Moulin.

Dix fois par an, des adultes viennent en séminaire à Cucugnan, pour comprendre la filière semence-blé-farine-pain. Une école dédiée aux formations longues devrait même voir le jour en 2020. En quelques années, Roland Feuillas est devenu le maître d’œuvre de toute une chaîne de production. Une semence naturelle et riche Le quinquagénaire s’intéresse au parcours de la graine, de la semence jusqu’à son retour à la terre. « Mes recherches sur le pain originel sont destinées à améliorer l’alimentation et la santé humaines. » Sa philosophie : ne jamais forcer une seule hybridation (croisement entre deux variétés, ndlr), car chaque variété cultivée exprime un caractère bien à elle, relatif à son terroir. Roland Feuillas se réclame du philosophe Teilhard de Chardin, pour penser la place de l’homme dans la nature. Que ce soit devant le four à bois ou pour actionner le moulin, l’homme doit accompagner, en s’adaptant par exemple à la pression atmosphérique pour la cuisson du pain.

Des semences venues du monde entier

Le scientifique et humaniste passionné de phylogénie (l’étude des relations de parenté entre êtres vivants) est allé chercher ses graines chez des collectionneurs, à l’Inra, dans des banques de semences, parfois jusqu’à Saint-Pétersbourg. Il aime comprendre la teneur des blés en fonction de leur génétique, admirer les espèces vivantes, ni stables ni homogènes, contrairement aux semences de l’agroalimentaire, uniformes et proches génétiquement les unes des autres. « Il y encore des endroits dans le monde, où les grands semenciers ne sont pas : l’Iran, la Géorgie, l’Ethiopie », se réjouit-il.

Sa pensée rejoint celle d’Ananda Guillet, le directeur technique de Kokopelli. L’association basée au Mas d’Azil (Ariège) dénonce depuis près de vingt ans le brevetage du vivant dans l’industrie agroalimentaire. « Pour avoir des semences modernes hyperproductives, on crée de nouvelles variétés dénuées de tout nutriment. Dès la deuxième année, elles ne valent plus rien », dénonce le directeur de Kokopelli. L’association, régulièrement attaquée par des semenciers devant les tribunaux, défend l’autonomie alimentaire et la production de semences libres, issues de la seule hybridation naturelle. Dix-huit producteurs cultivent pour elle des variétés non inscrites au catalogue. Elle incite les particuliers et les agriculteurs à reproduire leurs propres semences et livre 40.000 commandes de graines par an. Mais elle n’a en stock qu’une seule variété de blé, mélange d’une trentaine de variétés endémiques anciennes.

Armelle Parion

Sur la photo : Au moulin de Cucugnan, on fabrique du pain bio et on défend les variétés de blé anciennes. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco