Fin 2020, Téléo sera le plus long téléphérique urbain de France

Un coup de buzzer, et la première pierre symbolique des travaux du téléphérique urbain de Toulouse, « Téléo », a été posée vendredi 5 juillet sur le site de l’Oncopole.

D’une longueur de 3 kilomètres, l’équipement - présenté comme le plus long de France - reliera par un franchissement de colline l’Oncopole au CHU de Rangueil et à l’Université Paul Sabatier. « Ce maillon sud viendra desservir une zone de 85.000 emplois, en connexion avec les trois lignes de métro, existantes ou à venir et il permettra de relier en dix minutes l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier, contre 30 minutes actuellement par voie terrestre », s’est félicité Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole en présence de Jean-Michel Lattes, adjoint en charge des transports et président de Tisséo, Marc Del Borrello, président de Tisséo Voyageurs et de Francis Grass, président de Tisséo Ingenierie.

Une capacité de transport amenée à doubler

Les travaux vont durer dix-huit mois pour une mise en service prévue fin 2020. Dès ce mois de juillet, les travaux préparatoires de la station Rangueil, la plus complexe techniquement car située à flanc de colline, vont démarrer. La pose des pylônes est quant à elle programmée en fin d’année, les tirages de câbles début 2020 pour des premiers essais à l’automne de la même année. Réalisé sous la maîtrise d’ouvrage publique de Tisséo Ingénierie, l’équipement prévoit de transporter 8000 personnes par jour, dans trente-cinq cabines avec une fréquence de 1 minute 30 aux heures de pointe. « Mais c’est un système adaptatif dont nous pourrons doubler voire tripler la capacité en ajoutant des cabines », a indiqué Francis Grass.

Le maître d’ouvrage a choisi une technologie 3S (à trois cables) « Un peu plus chère mais beaucoup plus efficace que d’autres technologies et moins impactante pour l’environnement », assure-t-il. Celle-ci garantit en effet une résistance au vent jusqu’à 108 km/ heure et ne nécessite que cinq pylônes au lieu de vingt. Le plus élevé, situé à l’Oncopole culminera à 70 mètres de hauteur.

Les trois stations ont été conçues par l’agence d’architecture Séquences. « Nous avons opté pour des stations au sol, qui permettent une continuité avec l’espace public, et facilitent l’embarquement », explique Marc Pirovano l’architecte. Il décrit pour chacune des stations un élément récurrent, comme une « boite » habillée de métal perforé qui cache la machinerie ». Le budget total s’élève à 82 millions d’euros, dont 50 millions d’euros pour les travaux et le système. A noter que sur ce budget, 11 millions d’euros proviennent d’une contribution Etat et Région.

Béatrice Girard

Sur la photo : La station Téléo-Université Paul Sabatier, connectée à la ligne B du métro permettra de rallier l’Oncopole en dix minutes par les airs. Crédit : Groupement Poma / Architectes-urbanistes : Sequences / Images : Les Yeux Carrés.