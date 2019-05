L’échec de Care Labs rejaillit sur la French Tech de Montpellier

C’est par voie de communiqué de presse que le repreneur de Care Labs, la société créée en 2014 par Vincent Daffourd, avait annoncé sa liquidation. « Pas de chiffre d’affaires, pertes cumulées de 4,7 millions d’euros, une absence de modèle économique viable et de perspectives », précisait alors le communiqué rédigé par Alain Foret, spécialiste des flux financiers qui avait repris Care Labs en mars 2018. Fortement médiatisée et soutenue par l’écosystème French Tech de Montpellier, la disparition de Care Labs a surpris.

De fait, la société était parvenue à lever 2 millions d’euros en mars 2015 et 5 millions en mars 2017 pour mettre au point le Chèque Santé, titre de prestation de santé destiné à financer les prestations non remboursées par la sécurité sociale. De nombreux effets d’annonces dans la presse semblent avoir ainsi trompé la confiance des investisseurs IXO Private Equity, Sofilaro, Sofimac ou encore Irdri Soridec Gestion.

Investisseurs frileux

Vincent Daffourd n’avait alloué à l’investissement que 63.300 euros en 2015, 148.000 euros en 2016, et 37.300 euros en 2017. Des sommes dérisoires face aux sommes décrochées auprès des actionnaires. « Ça discrédite le travail de tout le monde au sein du BIC. Les fonds d’investissement qui sont encore sollicités par des start-up de Cap Oméga auront-ils toujours confiance ? Le risque c’est que les entreprises qui ont de vrais projets, de réelles innovations, passent également pour des profiteurs », souligne un ancien salarié de Care Labs.

Le sujet dans les couloirs du BIC, pépinière de la Métropole, est encore sensible. Un ancien voisin de la société Care Labs glisse : « Nous arrivons encore à voir aboutir des levées de fonds, mais il est certain que les investisseurs redoublent de vigilance et nous demandent encore plus de garanties ». Les starts-up de Montpellier espèrent désormais que les effets de la chute de Care Labs ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir et souhaitent rappeler que la French Tech est constituée d’entreprises d’avenir à la pointe de l’innovation.

Coralie Pierre

Sur la photo : La faillite de Care Labas pourrait avoir des conséquences sur le financement à venir des start-up hébergées à Cap Omega. Crédits : DR