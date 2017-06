Nicole Belloubet, ancienne adjointe au maire de Toulouse, nommée Garde des Sceaux

Ancienne adjointe au maire de Toulouse Pierre Cohen et vice-présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées et donc plutôt cataloguée à gauche, Nicole Belloubet a été nommée mercredi 21 juin Garde des Sceaux du gouvernement II d’Edouard Philippe. Elle remplace François Bayrou, contraint à la démission un peu plus tôt dans la journée après l’ouverture d’une enquête pour « abus de confiance et recel » par le parquet de Paris à propos d’emplois fictifs au MoDem.

Âgée de 62 ans, celle qui est professeur de droit public, était depuis 2013 membre du Conseil constitutionnel. Auparavant, elle avait occupé le poste de rectrice : à Limoges de 1998 à 2000, puis à Toulouse de 2000 à 2005. Elle démissionne de ce dernier poste en 2005, avançant que son gouvernement de tutelle dirigé par Jean-Pierre Raffarin et dont le ministre de l’Education nationale était François Fillon, ne lui octroyait pas assez de moyens pour mener à bien la politique éducative de son académie. Parmi les dossiers prioritaires que la nouvelle Garde des Sceaux devra mener figure celui de la moralisation de la vie politique souhaitée par son prédécesseur François Bayrou.

