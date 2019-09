Porté par At Home et par un collectif de personnalités expertes, Toulouse is AI organise une troisième rencontre pour comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle (IA) et appréhender ses enjeux. Au programme, à noter trois conférences :

« Intelligence artificielle, diagnostic et maintenance prédictive dans l’industrie » par Louise Travé-Massuyès, directrice de recherche Laas-CNRS et porteuse de la chaire Aniti « Synergistic transformations in model based and data based diagnosis » et Nathalie Barbosa Roa, data scientist and big data engineerchez Continental Automotive France.

« Data science, intelligence artificielle et cloud : comment créer le jumeau numérique d’une infrastructure industrielle à partir d’images collectées par drone », par Thomas Nicholls, CMO de Delair.

« L’IA et la théorie du centaure. Comment tirer parti de la puissance de calcul des ordinateurs et de la créativité des êtres humains ? » par Yann Ferguson, docteur en sociologie à l’Icam à Toulouse et chercheur associé au Certop-CNRS

Le 17 septembre à 18h30 à Toulouse Business School. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.