À Toulouse, 43 nouveaux experts-comptables prêtent serment

Jeudi 8 juin dernier, l’Ordre des experts-comptables de la région Occitanie intronisait une promotion de nouveaux experts-comptables au couvent des Jacobins, à Toulouse. L’occasion pour les quarante-trois impétrants de prêter serment haut et fort devant une assemblée composée de leurs pairs et de leurs familles. Une cérémonie qui, pour Pascal Castanet, le président régional de l’Ordre (photo), a aussi permis de rappeler les qualités requises pour exercer, à savoir : « agilité, ouverture au changement et écoute pro-active vis-à-vis des clients ». Quant au parrain de cette promotion, le chef doublement étoilé du restaurant Py-R Pierre Lambinon, il a aussi souligné l’importance du conseil et de l’accompagnement prodigué par les experts-comptables pour les chefs d’entreprises.

À noter que le Prix du meilleur mémoire d’expertise-comptable a été remis, ex-aequo, à Virginie Desangles pour son mémoire L’accompagnement des coopératives viticoles dans une stratégie d’investissement foncier et à Mathias Rodier pour son mémoire Les spécificités de la démarche d’audit légal du commissaire aux comptes dans une société de la chimie verte appliquant le référentiel IFRS.

Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.