A380, A350, B747... 150 avions cloués au sol chez Tarmac Aerosave

En cette période de crise Covid-19, Tarmac Aerosave voit son activité de stockage en forte hausse. Il faut désormais compter six semaines d’attente pour y accueillir un A320 et jusqu’à six mois pour un A380.

Tout est démesuré sur le gros porteur d’Airbus, même son démantèlement et son recyclage.

Deux A380 de la Singapour Airlines ont déjà été déstructurés de la sorte par la plateforme basée près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées.

A noter que Tarmac Aerosave n’est pas seulement spécialisée dans le stockage et le démantèlement des avions et des moteurs en fin de vie. L’essentiel de l’activité est générée par la remise à niveau d’appareils qui viennent y faire une cure de jouvence.

Crédits photos : Rémy Gabalda.