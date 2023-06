Au CJD Toulouse, une soirée nue et culottée

La soirée prestige du CJD Toulouse, le Centre des jeunes dirigeants, s’est déroulée début juin au ThéâtredelaCité. L’occasion pour ses adhérents de tester le lâcher-prise et la mise à nu des invités grâce à l’intervention de Nans et Mouts, du célèbre show Nus et Culottés, puis de l’exercice de motivation de Dany Parmentier.

Chaque année, le bureau du CJD (ici sur la photo avec, au centre, sa présidente Elvire Gagneur) rassemble ainsi plus de 800 dirigeants autour d’un thème d’entrepreneuriat. Cette année, l’audace était au programme de la soirée.

Photo : Hélène Ressayres - ToulÉco.