Jennifer Stephenson, CJD Toulouse : « Vouloir sortir de sa zone de confort fait partie de nos valeurs »

Jennifer Stephenson, comment s’est construite cette Soirée Prestige 2023 au titre original « Osons être nu-mêmes ! » ?

Nous sommes partis des grands thèmes de mandat de notre présidente toulousaine Elvire Gagneur, que sont « l’engagement, l’audace et le plaisir ». Nous avons décidé de nous concentrer sur la notion d’audace. Expérimenter, vouloir sortir de sa zone de confort, cela fait partie des valeurs du CJD [1] et nous avons voulu transmettre cela au public de notre soirée prestige.

Lors d’une nuit blanche, Elvire est tombée sur une vidéo de Nans et Mout, qui incarnent l’émission de voyage de France Télévisions Nus et culottés [2]. L’idée de les inviter nous a tous immédiatement inspirés. Surtout quand on a compris qu’ils avaient été étudiants à l’Insa [3] Toulouse. Cela donne un ancrage local à cette invitation. On peut prendre au départ cette idée de mise à nu un peu à la légère, mais ils ont en réalité une vision du voyage très profonde. Leur mise à nu est surtout émotionnelle. Pour faire ce qu’ils font, il faut avoir beaucoup de confiance, de curiosité et d’amour. Ils vont nous partager leurs histoires de « voyages sans sou et sans slip » comme ils les appellent avec humour.

Dans un deuxième temps, vous allez recevoir un invité plus méconnu, Dany Parmentier, pour « un show motivationnel ». De quoi s’agit-il ?

C’est une expérience qui est difficile à décrire. Il se dit « gourou du développement personnel ». Avec lui, on n’est jamais très loin du délire. Nous allons rire, crier et chanter pendant une demi-heure. Ses méthodes sont étonnantes mais dans le fond, il porte un message de lâcher-prise. Ce n’est pas totalement une parodie.

La soirée a lieu pour la première fois au Théâtre de la Cité. Pourquoi ce choix ?

Nous sommes traditionnellement soutenus par les collectivités locales (Toulouse Métropole, Région Occitanie, Sicoval, CCI Occitanie et Conseil départemental). Cette année, la Métropole toulousaine nous soutient en nous mettant à disposition ce lieu. C’est une chance pour nous pour que notre événement prenne place dans un si beau théâtre. La salle peut accueillir jusqu’à 800 personnes. L’an dernier, nous en avons reçu 600 à La Cité. Nous en attendons au moins autant.

Qu’est-il prévu par rapport à la dimension RSE de votre événement, mise en avant l’an passé ?

Nous maintenons nos ambitions fortes dans ce domaine par le biais de nombreuses actions. Nous n’avons plus de documentation papier. Toute notre communication est numérique. Pour la partie traiteur, Il n’y aura aucun couvert jetable et nous avons choisi le restaurant du lieu. Le transport de matériel sera donc minimal. Nous travaillons avec des fournisseurs locaux (vignerons régionaux, brasseurs issus du CJD). Enfin, nos intervenants viendront jusqu’à nous en train.

Un mot sur les actions actuelles du CJD ?

Nous essayons de travailler davantage nos actions vis-à-vis des jeunes. Nous avons organisé une plénière jeunesse à TBS Education. Nous collaborons aussi notamment avec la junior entreprise de la Toulouse School of Management (TSM), l’école de notre alternant actuel au CJD. Ils sont allés par exemple chercher les autres junior entreprise de Toulouse pour présenter des projets audacieux lors de notre Soirée Prestige. C’est une bonne plateforme pour leur permettre de rencontrer des chefs d’entreprises.

Par ailleurs, nous voudrions mettre plus encore en avant, lors de nos événements, les actions solidaires de notre territoire, tels les cafés suspendus [4], concept qui se se développe et s’ouvre à d’autres types de biens (place de cinémas, burger, etc.).

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Jennifer Stephenson, membre du CJD de Toulouse, chargée de l’organisation de la soirée et par ailleurs directrice de l’impact à la Toulouse School of Economics (TSE)// Une image de l’édition 2022 à la Cité de l’Espace Crédit : @StudioTchiz // CJD de Toulouse.