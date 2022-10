Toulouse. Au Père Louis s’offre une nouvelle vie

C’est la réouverture d’une institution toulousaine. Fondé en 1889 par Louis Dageant, Au Père Louis s’est fait le spécialiste de l’apéritif au quinquina et du vin. Depuis plus d’un siècle, on s’accoude au comptoir, sur les tonneaux, on ripaille dans la bonne humeur sous l’œil du fondateur et des peintures murales de Paul Alméric. Les fresques des ponts de la ville surveillent les clients depuis 1942.

Photos : Rémy Gabalda.