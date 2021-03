Régionales. Carole Delga lance sa campagne sur le théme de la Santé

Premier évènement de campagne pour Carole Delga qui présente le volet Santé de son programme l’Occitanie en Commun. L’occasion aussi d’un passage de relais entre Michel Boussaton actuellement en charge des questions de santé au sein de la majorité actuelle et Vincent Bounes, chef du Samu 31 qui va s’occuper du Pole Santé de la campagne 2021 de la Présidente de Région. Celle-ci brigue un second mandat. Le praticien hospitalier et Professeur des universités occupera la deuxième place de la liste Occitanie en Commun en Haute-Garonne derrière Carole Delga. Laquelle promet notamment un budget de 150 millions d’euros par an (contre 102 millions) si elle est réélue.

Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.