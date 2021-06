Édouard Philippe paie sa tournée à Toulouse

Édouard Philippe a commencé la tournée des librairies pour faire la promotion de son nouveau livre Impressions et lignes claires écrit par l’ex-Premier ministre et son conseiller Gilles Boyer ( de dos sur la photo). L’ouvrage est à la fois le récit de leurs années passées à Matignon et une réflexion sur le pouvoir. Succès de librairie, il s’est déjà vendu à plus de 12.000 exemplaires en moins d’une semaine.

Pour célébrer ce démarrage réussi, les deux hommes étaient accueillis ce mardi 22 juin par le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean Luc Moudenc, pour un verre en terrasse place du Capitole.

Crédits photo : Rémy Gabalda