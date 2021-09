En images. AZF, le 21 septembre 2001 et l’après

21 septembre 2001. 10 h 17, l’onde de choc suite à l’explosion de l’usine AZF de Toulouse est très importante : trente-et-un morts (dont vingt-et-un travaillent dans l’usine), 2500 blessés et de nombreux bâtiments détruits. L’événement dramatique a créé incompréhensions et colères.

Le collectif Plus jamais ça a manifesté à de nombreuses reprises au fil des ans pour demander des comptes aux propriétaires de l’usine et militer pour qu’une telle tragédie n’advienne pas de nouveau.

Chaque 21 septembre, les Toulousains se réunissent pour commémorer les victimes du plus grand accident industriel depuis la deuxième guerre mondiale. Le premier procès, d’une ampleur inédite (3000 plaignants, 2000 parties civiles, 50 avocats et 200 journalistes), s’est ouvert le 23 février 2009.

Il dure quatre mois et il est filmé pour l’Histoire. La cour d’appel de Paris condamne en 2017 l’ancien directeur de l’usine, Serge Biechlin, à quinze mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende et la société Grande Paroisse, propriétaire de l’usine, à une amende de 225.000 euros.

La Cour de cassation a rejeté leurs pourvois en 2019.

M.H

Crédits : Rémy Gabalda