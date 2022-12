Pierre Georges Latécoère renaît à Toulouse

En présence de son arrière-petit-fils Pierre Elzéar Latécoère, l’Envol des Pionniers a inauguré jeudi 15 décembre une exposition sur le travail et la personne de Pierre Georges Latécoère. Un parcours immersif et interactif qui vous replonge dans l’atmosphère des ateliers de l’époque et vous fait découvrir les pionniers de l’aéronautique d’hier... et d’aujourd’hui.

Photo Rémy Gabalda