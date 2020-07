Gillis Aerospace : des boulons par millions

Serge Dumas est le directeur général de Gillis Aerospace, une PME qui produit depuis Dieupentale dans le Tarn-et-Garonne près de 1,2 million de fixations : des vis, boulons, écrous et autres rondelles, fabriqués en petite série pour les cellules des avions (tubes et ailes) et des équipements (systèmes d’air, de freinage, cabine, etc.).

Ici, ces techniciens spécialisés travaillent manuellement à la réalisation de pas de vis par compression de la matière. Ce système de fabrication par écrasement donne beaucoup plus de résistance aux écrous, qui seront destinés au marché de l’aéronautique et de l’espace.

Crédits : Rémy Gabalda