Grogne des agriculteurs à Toulouse : Sous les pavés, le fumier

Image impressionnante ce jeudi 8 avril aux alentours de midi. Quasiment une centaine de tracteurs en enfilade, de part et d’autre du Boulevard Lazare Carnot, à deux pas du monument aux morts de Toulouse. Environ 200 agriculteurs manifestent à l’appel de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et des Jeunes Agriculteurs.

L’objet du mécontentement : la réforme de la Politique agricole commune (Pac) européenne prévue pour 2023 qui pourrait imposer des réglementations écologiques plus dures, « les éco-régimes ». « Ces règles drastiques pourraient aboutir à une baisse de revenus de 25 à 30% pour nous, agriculteurs français, alors que nous sommes un pays qui fait beaucoup d’efforts pour aller progressivement vers le bio et le durable », estime Stéphane Dupont, agriculteur du Gers et membre de la FNSEA. Une réunion avec le préfet a eu lieu en fin de matinée. « On essaye de peser sur les négociations en cours à Bruxelles », explique un autre manifestant, membre de la FNSEA croisé de l’autre côté du boulevard.

Les agriculteurs en colère ont déversé une dizaine de remorques de fumier ainsi que des ballots de paille et autres détritus, rue de Metz. Pour éviter que ces matières ne prennent feu et pour repousser quelques débordements, les CRS ont utilisé des lances à eau sur la chaussée.

Matthias Hardoy

Crédit Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco