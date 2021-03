La maison de ventes aux enchères Artcurial organise, le 8 avril prochain, une journée d’expertise ouverte à tous dans ses bureaux de Toulouse. Il sera possible de faire expertiser bijoux, bagues, colliers, montres auprès de Julie Valade, spécialiste en joaillerie, et Marie Sanna-Legrand et Justine Lamarre, expertes en horlogerie. Les rendez-vous pourront se faire sur place, mais également en visio.

Journée portes ouvertes, le jeudi 8 avril 2021 de 10 à 17 heures au 8 rue Pierre de Fermat à Toulouse. Contact pour informations et réservation : 05 62 88 65 66