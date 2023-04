La Passerelle Empalot s’assemble en bord de Garonne

Imaginée dans le cadre du Grand Parc Garonne visant à transformer l’île du Ramier en vaste espace de nature, la passerelle Empalot commence à prendre forme, au cœur de Toulouse. Un premier tronçon a en effet été assemblé ce mardi 18 avril, afin de relier, en enjambant la Garonne, le quartier Empalot à cette île qui abrite notamment le Stadium.

Une autre passerelle, baptisée Repas, reliera l’avenue de Muret et le tramway à ce futur parc, qui s’étend sur 32 kilomètres et 3000 hectares. L’ambition est de redonner sa place à la nature et à la biodiversité.

Photos Rémy Gabalda