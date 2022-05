À Albi, Toulouse-Lautrec regarde Degas

Alors que l’on célèbre cette année le centenaire de la donation Toulouse-Lautrec au musée d’Albi, et que le musée Toulouse-Lautrec fêtera ses 100 ans en 2023, celui-ci propose une exposition intitulée « Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas ». Cette exposition, ouverte du 17 mai au 4 septembre, cherche à mettre en avant l’admiration de Henri de Toulouse-Lautrec pour Edgard Degas, de trente ans son aîné.

L’ambition est ainsi de se pencher sur les sources d’inspiration de l’artiste albigeois et Degas compte parmi les influences principales et durables de Toulouse-Lautrec. Au-delà d’une proximité des thèmes, Degas et Toulouse-Lautrec ont partagé un cercle amical et artistique, les deux peintres étant installés dans le même quartier de Paris.

Photos Rémy Gabalda