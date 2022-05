Rallye Toulouse-Tarfaya Cap Juby : sur les traces d’Antoine de Saint-Exupéry

Le rallye Toulouse-Tarfaya Cap Juby est de retour. Après deux ans d’interruption, seize équipages ont décollé ce jeudi 26 mai depuis l’aéroport Toulouse Lasbordes.

Ils se sont envolés sur les traces du Petit Prince et de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, et vont suivre un parcours en dix étapes, sur dix jours, à travers l’Espagne et le Maroc, qui retrace les lignes autrefois empruntées par les pilotes de Latécoère et de l’Aéropostale.

La vieille du décollage, François d’Agay, neveu et filleul d’Antoine de Saint-Exupéry, et son petit-fils Hugo de Halleux sont venus à Toulouse parrainer ce rallye.

Sur la photo, ils sont entourés par Yma Badie, l’instructrice (à droite de la photo), de Camille Ben Hadj (à gauche) et de Clara Obry (au deuxième plan), toutes deux pilotes.

Texte et photos Rémy Gabalda