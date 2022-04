Manifeste ORLAN aux Abattoirs de Toulouse

Du 8 avril au 22 août 2022, le musée des Abattoirs de Toulouse accueille une exposition de cette artiste française connue pour ses performances et son esthétique innovante : Manifeste ORLAN. Corps et sculptures. Conçue en étroite collaboration avec ORLAN, elle s’articule autour de la sculpture et retrace son parcours foisonnant.

ORLAN, de son vrai nom Mireille Porte, est une plasticienne transmédia et féministe, qui pratique la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo, et réalise également des installations et des performances. Elle s’appuie souvent sur les dernières technologies, comme l’intelligence artificielle ou la robotique.