Aviation verte. Treize projets soutenus par la Région Occitanie.

Treize projets ont été retenus dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour des démonstrateurs d’avion vert dans l’aviation légère lancé par la Région Occitanie en partenariat avec le pôle Aerospace Valley. Pour rappel, la Région Occitanie avait mis en place un plan de soutien de 100 millions d’euros pour la filière aéronautique et spatiale, frappée par la crise économique. La collectivité veut se positionner par ailleurs comme une région leader en Europe sur l’aviation légère décarbonée et y consacre un budget de 10 millions d’euros.

Une première phase de l’AMI a eu lieu en février. Treize dossiers avaient été déposés et quatre projets ont été retenus, représentant un budget de 4,5 millions d’euros. Ils vont bénéficier de 2,2 millions d’euros d’aides de la Région Occitanie.

Une deuxième vague de l’AMI a eu lieu en juin. Les thématiques et le périmètre ont été élargis au-delà des aéronefs et les candidatures ont été ouvertes aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), en plus des PME. Treize dossiers ont été déposés et 9 projets retenus, représentant un budget d’environ 7 millions d’euros, dont 4 millions feront l’objet d’une demande d’aide à l’innovation auprès de la Région Occitanie. Les noms des projets retenus sont disponibles sur le site du pôle Aerospace Valley.