Rencontres de la gauche : lapsus et cassoulet pour Carole Delga

« Ne jamais lécher... lâcher, et ne jamais lécher les bottes de personnes ». Lors de son discours ce dimanche 1er octobre, Carole Delga a fait sourire l’assemblée attablée devant un cassoulet, les pieds dans l’herbe, par ce petit lapsus.

À l’occasion des Rencontres de la gauche, la présidente socialiste de la Région Occitanie a invité, pour la troisième année, à Bram, dans l’Aude, 2500 militants et personnalités de la vie politique et publique française. Lors de son discours, elle a rappelé sa volonté de porter « un rassemblement rassurant » d’une « gauche qui travaille et pas qui braille », en référence à LFI (La France Insoumise), le parti de Jean-Luc Melenchon, dont elle s’est toujours démarquée.

Photos Rémy Gabalda