Les candidatures pour la troisième saison du Prix Innover à la Campagne sont ouvertes. Ce prix s’adresse aux entreprises et associations d’Occitanie qui existent depuis un an minimum et quinze ans maximum, à condition que leurs activités n’aient pas de caractère polluant ou dangereux pour la santé et pas de lien avec le commerce des armes.

Les entrepreneurs innovants installés loin des grandes villes sont invités à déposer leurs candidatures sur le site internet de la manifestation. L’annonce des nommés aura lieu sur le site le 5 avril prochain. Les nommés seront auditionnés le 27 et 28 mai. La délibération et la désignation des lauréats auront lieu le même jour, sur le site du Pont du Gard.

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement avec un mentor appartenant à une grande entreprise et d’une dotation financière.