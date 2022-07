Près de 1000 cartouches de cigarettes retrouvées par la douane à Toulouse

Les douaniers de la direction régionale de Toulouse ont vu le nombre de paquets de cigarettes saisis pour trafic illégal flamber, en seulement trois jours. En effet, entre le 3 et le 5 juillet, ce sont près de 10.000 paquets de cigarettes de contrebande, soit près de 200 kg de tabac, qui ont été saisis dans la région toulousaine dans la lutte contre les réseaux de contrebande.

Dimanche 3 juillet, à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, en plein contrôle du véhicule d’un voyageur en provenance du Maroc, les douaniers ont retrouvés 496 cartouches de cigarettes au milieu de ses bagages. L’interpellé a été jugé en comparution immédiate et condamné à un an de prison dont six mois avec sursis, avec une amende douanière de 52.080 euros. Deux jours plus tard, lors d’une fouille, les forces de l’ordre retrouvent 500 cartouches de cigarettes dans la voiture d’un conducteur revenant d’Andorre. L’individu a été placé en retenue douanière, puis remis à la gendarmerie nationale.

Clément Perié