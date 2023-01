À Toulouse, ce jeudi 19 janvier, à l’occasion de la première journée de mobilisation, syndicats, travailleurs et retraités ont défilé dans les rues de Toulouse pour s’opposer au projet de réforme des retraites du gouvernement Borne.

Parti de la Halle aux Grains, le cortège, qui rassemblait entre 30.000 et 50.000 manifestants, s’est rendu jusqu’à Saint-Cyprien ce matin. Sur les pancartes et les banderoles, le message était clair : Non au projet de réforme.

Photo Rémy Gabalda