Rideau outrenoir sur l’immense artiste Pierre Soulages

L’artiste ruthénois Pierre Soulages, mondialement connu pour l’outrenoir, dont il est l’inventeur, s’est éteint ce mercredi 26 octobre, à l’âge de 102 ans. Figure majeure de l’art contemporain, il laisse derrière lui une œuvre qui s’étend sur près de 80 ans, avec une évolution constante de son art. Une exposition avait été organisée au Louvre à l’occasion de ses 100 ans, alors que Pierre Soulages, installée à Sète depuis de nombreuses années, a peint jusqu’à la fin.

Depuis sa création en 2014, le musée Soulages de Rodez abrite une collection exceptionnelle de 250 œuvres et documents issues d’une donation de l’artiste et de son épouse Colette en 2005. Par ses volumes et la présentation des immenses tableaux du peintres, il permet de bien saisir l’ampleur du travail de Pierre Soulages et de voir la lumière jouer avec le noir et les épaisseurs de la matière. « Ses peintures, je les prends en plein plexus. La force de son œuvre me frappe. Comme il n’exprime rien de concret, cela m’interpelle, d’autant plus que je suis l’artisan d’un art qui dit beaucoup de chose », déclarait Philippe Geluck en 2021, à l’occasion d’un parcours où le Chat était accroché aux côtés de Soulages.

L’annonce de la mort a touché les visiteurs présents ce mercredi au sein du musée, à l’image de cet homme, que l’on peut imaginer en recueillement devant l’une des toiles de Pierre Soulages.

Photos : Rémy Gabalda