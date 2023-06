STMS réussit son évènement client et présente la solution SAP DRC pour simplifier la facturation électronique

Plus de 30 sociétés et 100 personnes présentes : comme à son habitude, STMS, l’intégrateur de solutions SAP, a mis les petits plats dans les grands, lors de sa traditionnelle soirée annuelle qui permet à la communauté de clients de pouvoir échanger et participer à des ateliers ludiques. Ces ateliers ont notamment tourné cette année autour des nouvelles obligations que vont devoir digérer les entreprises : la facturation électronique pour les échanges B2B (ou e-invoicing) et la transmission électronique des données de facturation pour les autres échanges et le B2C (e-reporting). Toutes les entreprises assujetties à la TVA française vont progressivement devoir s’y adapter, dès le 1er juillet 2024 pour une partie de la solution, avec des échéances jusqu’au 1er janvier 2026 en fonction de la taille de l’entreprise pour la mise en place complète de la réforme.

La solution SAP Document & Reporting Compliance (DRC), portée par STMS, permet une mise en œuvre facile et évolutive, couvrant l’envoi et la réception des factures dématérialisées clients et fournisseurs, ainsi que la transmission du reporting légal à l’administration fiscale.

SAP Document and Reporting Compliance offre la possibilité de créer, traiter et suivre les documents électroniques et les rapports légaux en restant conforme aux obligations légales locales. Une plateforme (un « cockpit ») regroupe toutes les informations afin de pouvoir superviser et traiter l’ensemble des factures entrantes et sortantes, offrant une vue d’ensemble particulièrement utile.

Fiabilité et flexibilité

Les avantages d’une telle solution sont nombreux. La fiabilité tout d’abord, puisque la source de données est située dans l’ERP et qu’il n’y a pas de réplications, pas d’interfaces vers une plateforme externe. Sa flexibilité ensuite : la solution s’adapte aux différentes règlementations locales, comme l’Espagne par exemple, ou encore le Mexique et le Brésil, mais aussi à l’évolution des dispositions règlementaires.

STMS a déjà mis en œuvre cette solution dans d’autres pays. Et pour la France, STMS fournit un accompagnement au plus près des besoins de chacun pour permettre d’intégrer cette solution, via des ateliers de conception tout d’abord ; la souscription de licences qui constituent des prérequis à l’installation de la solution ; et le paramétrage des connecteurs entre SAP et le portail public de la facturation. La formation et les tests de recette métier sont ensuite assurés, avant le lancement en réel !

STMS s’adapte à chaque client pour fournir une solution personnalisée. Les entreprises qui souhaiteraient être accompagnées dans le développement et l’intégration de la solution peuvent contacter STMS.

Sur la photo : un atelier de formation made in STMS. Crédit photo : STMS - DR.