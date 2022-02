Toulouse en jaune et bleu, solidaire avec les Ukrainiens

Les Toulousains ont manifesté ce weekend leur opposition à la guerre déclenchée par la Russie à l’Ukraine. La Préfecture à comptabilisée environ 1900 manifestants dimanche 27 février après-midi devant le Capitole. Sur la place, on pouvait apercevoir des visages de tous les âges et de très nombreuses pancartes anti-Poutine ou anti-guerre.

La façade de la mairie s’est parée des couleurs jaune et bleu du drapeau Ukrainien. Rappelons que Toulouse est jumelée avec Kiev, capitale de l’Ukraine, depuis les années 1970.

crédit Photos : Rémy Gabalda