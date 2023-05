Un espace game géant pour Téléo, le téléphérique Toulousain

Le plus long téléphérique urbain de France, long de trois kilomètres, est implanté à Toulouse. Pour célébrer sa mise en service il y a un an, Téléo, c’est son nom, va accueillir un espace game à partir du samedi 13 mai.

Depuis le vendredi 28 avril, trois objets XXL ont été installés dans la ville, à proximité des transports en commun ou dans le métro, pour susciter l’intérêt des Toulousains et les inciter à s’inscrire via un QR Code à cette nouvelle expérience. Celle-ci permettra de découvrir les secrets de la construction du transport en commun et d’en apprendre davantage sur les paysages qu’il traverse.

Photos Rémy Gabalda