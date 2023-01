Abaques Audiovisuel dépasse les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires

Comme beaucoup d’entreprises, Abaques Audiovisuel fait, en ce début 2023, le bilan de l’année 2022. Après avoir réalisé 9,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, elle a atteint les 10,5 millions environ l’an passé. 2022 a été une année prolifique pour l’entreprise située à Saint-Jean (Haute-Garonne). Devenue membre du prestigieux Club Décision DSI, organisation française de décideurs du monde de l’informatique, Abaques a également vu ses équipes certifiées Zoom et Teams en novembre, et obtenir la certification Samsung “The Wall Master” [1].

2023 est par ailleurs synonyme de nombreux projets pour Abaques Audiovisuel. La société est en train de réaliser la rénovation complète des installations audiovisuelles du Conseil départemental du Tarn-et-Garonne (82). Dans un tout autre secteur, elle vient de remporter le marché d’intégration « d’expériences immersives » du nouveau site du Fonds régional d’art contemporain-Artotèque de Nouvelle-Aquitaine, situé dans une ancienne gare à Limoges.

Fondée en 2004, Abaques Audiovisuel possède trois agences sur le territoire français (Toulouse, Bordeaux et Paris) et compte quarante-deux collaborateurs. Elle propose différentes prestations (solutions techniques événementielles, intégration d’équipements audiovisuels et productions de contenus audiovisuel) à une clientèle diverse (industrie aéronautique, acteurs publics, start-up, etc.).