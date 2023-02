Abaques Toulouse remporte le marché événementiel du Conseil départemental de Haute-Garonne

Pour les trois prochaines années, Abaques Audiovisuel sera chargé de l’événementiel pour le Conseil départemental de Haute-Garonne. L’entreprise s’occupera, entre autres, de la mise à disposition de matériel vidéo, de la sonorisation et de l’éclairage pour les prestations événementielles.

L’entreprise a aussi remporté deux autres marchés publics pour l’intégration audiovisuelle

(l’installation de l’ensemble des équipements audio et visuels adaptés aux besoins et aux contraintes) de la salle du conseil du Grand Angoulême et l’équipement complet de l’hémicycle du Conseil départemental de la Dordogne.

Fondée en 2004 , Abaques Audiovisuel, qui avait enregistré plus de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2022, a de l’expérience dans le domaine puisqu’ils ont déjà notamment travaillé avec le Stade Toulousain, Airbus et la Banque de France.

Alphonse Chantrel