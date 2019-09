Aéronautique. Aertec investit dans une nouvelle usine pour produire à Toulouse

P.S. :

L’activité du groupe Aertec, qui fête ses 25 ans cette année, est très diversifiée. En région parisienne, l’entreprise est essentiellement orientée sur la maintenance d’équipements aéronautiques (fauteuils, conteneurs à bagages, etc.) et la découpe de moquette pour planchers d’avions. Elle possède par ailleurs une grosse activité de peinture avec des cabines situées à l’aéroport du Bourget. Le site de Clermont-Ferrand (soixante-cinq personnes), est lui consacré à la peinture des avions militaires et hélicoptères de l’Armée.