Aéronautique. Création à Toulouse du Geiq des Industries d’Oc

Cinq entreprises industrielles de peinture aéronautique, GIT (Cugnaux), Mecaprotec Industries (Muret), Sabena Technics TLS (Cornebarrieu), Satys (Blagnac) et Satys Surface Treatment (Cornebarrieu) se sont regroupées pour créer le Geiq des Industries d’Oc, Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification. Au travers de ce Geiq, ces entreprises parient sur le potentiel de personnes en difficulté d’accès à l’emploi pour résoudre leurs problèmes structurels de recrutement, en organisant des parcours d’insertion et de qualification.

La première action portée par le Geiq des Industries d’Oc a été le lancement en septembre dernier d’une promotion de douze personnes sources sur le bassin de Toulouse. Début janvier 2020, ces dernières ont signé un contrat de professionnalisation avec le Geiq. Objectif à terme : l’obtention d’un certificat CQPM [1] Peintre aéronautique, ainsi que l’embauche en CDI au sein d’une des entreprises adhérentes. Dans le courant de l’année 2020, trois nouvelles sessions interviendront sur le métier de peintre aéronautique, dont une sera exclusivement féminine.