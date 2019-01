« Commerces en danger - À vendre ». Depuis mercredi, des panneaux, sur lesquels est également mentionné le numéro de la préfecture de Haute-Garonne, fleurissent dans les vitrines des magasins de Toulouse. Lancée à l’initiative du collectif des commerçants en colère, près d’un millier de ces affichages ont été imprimés, afin de sensibiliser le grand public et les pouvoirs publics sur la situation périlleuse des commerçants de la Ville rose. « Le mouvement des gilets jaunes reflète une crise sociale, c’est en train de devenir une crise économique comparable à celle de 2010 », résume Benjamin Serra, restaurateur installé place Saint-Georges et vice-président de la CPME 31 .« Le secteur du prêt-à-porter a subi une baisse d’activité de 40 à 50%, car le samedi, les commerces réalisent 40% de leur chiffre d’affaires », ajoute-t-il.

Un problème de trésorerie

Gilles Bernadou, joailler avenue de Lombez ne travaille pas dans le centre-ville. Mais pourtant, lui aussi a accroché le panneau à sa vitrine. « En novembre et décembre dernier, nous avons été obligés de fermer plus tôt de nombreux jours. Nous avons également dû faire appel à une société de sécurité, un vigile fait le guet devant la vitrine », raconte le bijoutier. Même s’il reconnait avoir versé une prime à ses salariés, il s’inquiète de la poursuite du mouvement en janvier. « Car au niveau trésorerie, nous sommes mal ! ». Son de cloche identique pour Benoit Ramus, à la tête de la boutique Ma jolie bougie, rue de Fourbastard. « Je suis dans une activité saisonnière, le manque à gagner se chiffre à 100.000 euros et j’ai été contraint de licencier un de mes cinq salariés », se désole l’entrepreneur. « Si cela continue dans six mois nous fermons ».

Alors qu’un acte X des gilets jaunes est prévu samedi 18 janvier à Toulouse, la situation inquiète du côté de la Chambre de commerce et d’industrie. « À terme tout le monde va être touché, il y aura un effet domino avec des conséquences sur toute la chaîne : si les commerces ne travaillent plus cela va se répercuter sur les transporteurs, etc. », explique Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse 31. Même si des mesures d’allègement ou d’étalement de charges ont été actés pour les mois de décembre et janvier, Philippe Robardey prévient : « la situation va devenir catastrophique d’ici trois semaines, quand les commerçants devront payer leurs fournisseurs. Quand tout cela sera fini, il faudra construire un plan de relance ». En attendant, les commerçants continuent à accrocher des panneaux dans leurs vitrines.

Philippe Font

Sur la photo : Les commerçants toulousains sont inquiets pour l’avenir de leurs boutiques. Crédits : Ph.F - ToulÉco.