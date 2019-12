Toulouse. Camille Pradel, nouveau directeur scientifique chez Geotrend

La start-up Geotrend poursuit sa structuration et nomme Camille Pradel, précédemment responsable du pôle R&D chez Synapse Développement, directeur scientifique. Ingénieur Insa et docteur en Intelligence Artificielle (IA), il rejoint la jeune pousse toulousaine spécialisée dans la veille stratégique.

Dans le cadre de ses missions, Camille Pradel, 32 ans, interviendra en appui auprès de l’équipe de direction dans la définition de la stratégie produit et coordonnera les activités du pôle Data Science.

Camille Pradel représentera également Geotrend dans l’écosystème de la recherche et de l’innovation national et international, auprès des chercheurs, start-up, universités, collectifs et autres groupes de travail.

Geotrend, quinze collaborateurs, a été fondée par Grégoire Sigel, actuel CTO. La société devrait dépasser 500.000 euros de chiffre d’affaires pour sa première année pleine de commercialisation. Après être passée par le BizLab d’Airbus et l’incubateur de start-up Nubbo, elle est aujourd’hui accompagnée par le Village by CA de Toulouse.