Toulouse. Géotrend propose un outil spécial coronavirus

La start-up toulousaine Geotrend, spécialisée dans la veille économique grâce à l’intelligence artificielle, a créé « Corona Virus Search Engine », un moteur de recherche d’information stratégique autour du coronavirus, pour les entreprises. Objectif : « leur faire gagner en réactivité sur des marchés instables et en mouvements perpétuels ».

La solution mise en œuvre par Geotrend, basée sur des algorithmes d’IA « définis en interne », sonde le web à partir de simples mots-clés, analyse et restitue en temps réel, et en seulement quelques minutes, le contenu textuel de milliers de pages disponibles sur internet. À titre de repère, 2.220.000.000 d’articles ont été publiés depuis le début de l’épidémie, au niveau mondial, sur Google News. Geotrend promet une solution en mode Saas d’intelligence économique qui détecte, analyse et représente les informations liées aux impacts économiques provoqués par la crise du Covid-19.