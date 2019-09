En Occitanie, lancement du site MeFormerEnRegion

Le conseil régional Occitanie lance le nouveau site MeFormerEnRegion, un outil « personnalisé et interactif » dédié à l’orientation en Occitanie. Ce site était jusqu’à présent dédié à la formation professionnelle continue et destiné principalement aux demandeurs d’emploi.

Parmi les les contenus et les fonctionnalités, on retrouve une navigation et des contenus spécifiques par publics : collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, personnes en recherche d’emploi, en activité, ou encore dirigeants d’entreprise. Y figurent également un robot conversationnel, ou chatbot, qui permet aux internautes de poser leurs questions et recevoir des réponses guidées, mais aussi un comparateur de métiers ou encore un quizz et des vidéos métiers.

https://www.meformerenregion.fr/