Palmarès de la seconde édition du Start-up Challenge Continental

En partenariat avec La French Tech, Le Village by CA, Elektrobit, la GreenTechVerte et la Région Occitanie, trois projets ont été récompensés dans le cadre de la seconde édition du Start-up Challenge Continental. L’édition 2019 s’articulait autour de quatre axes stratégiques du groupe : clean mobility, connected vehicle, safe mobility et processes digitalization. Continental s’engage à donner l’opportunité aux start-up lauréates de passer de l’idée à la mise en œuvre d’un projet sous la forme d’un Poc (Proof Of Concept).

Le Grand Prix du Jury a été décerné à Adagos qui permet de créer un modèle dynamique et prédictif du comportement d’un système avec la technologie embarquée. Ce modèle va être testé dans le cadre de projets en cours de simulation du véhicule autonome dans son environnement par Elektrobit France.

Le Prix Coup de Cœur a été remis à Otonohm, un projet autour des besoins en autonomie et puissance des utilisateurs d’appareils ou de véhicules fonctionnant sur batterie grâce au management individuel de chaque cellule. Enfin le Prix de l’innovation est revenu à xLearn, un système d’intelligence artificielle permettant d’analyser les candidatures internes ou externes en temps réel afin de les matcher avec les postes et les projets de l’entreprise.