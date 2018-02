Première levée de fonds pour la start-up toulousaine Nateo Healthcare

La start-up toulousaine Nateo Healthcare fondée en juillet 2016 a annoncé une première levée de 400.000 euros afin de finaliser la R&D de son dispositif médical innovant de surveillance fœtale. Selon les fondateurs de la jeune pousse, cette levée va permettre d’accélérer le développement du programme de recherche et développement et de recruter quatre ingénieurs et docteurs spécialisés.

Imaginé et conçu par deux gynécologues-obstétriciens et des spécialistes des technologies médicales, le dispositif est compact, léger et adapté à la mesure par la patiente sans compétence médicale, ce qui ouvre notamment des perspectives de développement de la télésurveillance à domicile de certaines grossesses à risques. Il a fait l’objet du dépôt d’un brevet en octobre 2016 et d’une extension internationale en octobre 2017.

Les premières études cliniques du dispositif sur patientes démarreront à la fin de l’année 2018 au CHU de Tours et feront l’objet d’une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs privés et de fonds d’amorçage au second semestre 2018. La certification CE dispositif médical de la solution, ainsi que sa commercialisation, sont prévues au début du second semestre 2020.