Santé. Quantum Surgical lève 2 millions d’euros avant d’importants essais cet été

Quantum Surgical, entreprise innovante montpelliéraine spécialisée en robotique chirurgicale, obtient 2 millions d’euros de Bpifrance, dans le cadre de l’aide Deeptech. Celle-ci va contribuer au développement de la plateforme robotisée d’assistance aux traitements chirurgicaux mini-invasifs des cancers du foie. Cofondée en 2017 par Bertin Nahum, ex-dirigeant de Medtech (racheté en 2016 par l’Américain Zimmer Biomet), la technologie de Quantum Surgical cible exclusivement ce type de cancers. Une pathologie qui touche 800.000 nouveaux patients chaque année, dont 8000 en France. La solution de Quantum Surgical combine traitement de l’image, robotique, logiciel et intelligence artificielle, pour assister les praticiens dans le traitement percutané des tumeurs.

Convention d’affaires à San Francisco

Après une phase de tests précliniques effectuée avec succès auprès de cochons, au cours du deuxième semestre 2019, des premiers essais cliniques se dérouleront sur l’homme à l’été 2020. « Nous préparons la certification des produits pour nos trois marchés cibles : Europe, Etats-Unis et Chine. L’objectif est de démarrer la commercialisation en 2021, pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros et douze machines installées, dans trois centres d’excellence », précise Bertin Nahum.

Quantum Surgical vient de participer à la convention d’affaires JP Morgan et Biotech Showcase à San Francisco, du 13 et 15 janvier. La ville californienne a accueilli des centaines de délégués d’entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologies médicales, et des investisseurs. Quantum travaille à une levée d’environ 40 millions de dollars cette année. L’investisseur asiatique Ally Bridge Group, qui avait financé le premier tour de table financier de 10 millions de dollars en 2018, pourrait cette fois être épaulé par d’autres investisseurs, a priori nord-américains. Quantum Surgical emploie à ce jour soixante-dix salariés. Dix recrutements sont prévus cette année.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Bertin Nahum, ex-dirigeant de Medtech a co-fondé Quantum Surgical en 2017. Crédits : DR.