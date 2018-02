Toulouse. Les travaux de rénovation du stade Arnauné vont bientôt débuter

A partir du 1er mars, les travaux du stade Arnauné dans le quartier des Minimes de Toulouse vont débuter. La nouvelle enceinte sportive, elle accueille les matches du TOXIII, ouvrira ses portes en septembre 2019. Pour la municipalité, le nouveau stade Arnauné permettra de proposer un équipement sportif de capacité intermédiaire en complément de stades de plus grande envergure (Stadium et Ernest Wallon) et pouvant accueillir différentes compétitions sportives.

Longtemps dénoncé par les riverains, le projet a finalement été révisé : il devrait maintenir la capacité d’accueil des spectateurs avec 3635 places assises et 703 debout couvertes, soit un total de 4338 places. Les tribunes nord et sud se développeront plus largement le long du terrain. Le montant de l’opération s’élève à 10,6 millions d’euros avec la participation financière du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Région Occitanie ainsi que de l’État.