22e Bouclier de Brennus pour le Stade Toulousain

Parfois, ce qu’il y a de plus beau dans l’art peut s’inviter dans un match de rugby. C’est ce que nous a montré Romain Ntamack samedi soir. Après avoir touché le fond en fin de partie devant une équipe de La Rochelle dominante, il a fait du Soulages, du Picasso, du Renoir. Il nous a emmenés dans sa peine, dans sa tristesse, dans sa déception, presque dans sa défaite et puis, en un instant, il a renversé la table et dessiné son œuvre dans une trajectoire de 60 mètres en évitant quatre joueurs rochelais. Il a tracé le trait de la victoire du Stade Toulousain dans un éclair de génie.

En ce dimanche après-midi, il a pu célébrer son exploit et le 22e titre du Stade Toulousain en communiant avec le public. Ici, aux côtés du maire Jean-Luc Moudenc, Romain Ntamack soulève le Bouclier de Brennus avec son capitaine et compère de la charnière Antoine Dupont.

Photo Rémy Gabalda