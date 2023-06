Un nouvel été de piétonnisation sur le pont Saint-Pierre

Alors que le pont Saint-Pierre sera de nouveau piéton pour plusieurs mois, une nouvelle fresque apparaît sur la chaussée pour égayer l’été des Toulousains. C’est l’artiste Mina Hamada, née en Louisiane et ayant grandi à Tokyo, qui a été choisie pour habiller le pont. Elle a étudié le design et l’illustration à la Sokei Academy of Fine Art & Design et réside aujourd’hui à Barcelone. Son travail est visible dans plusieurs villes du monde entier.

Son œuvre se distingue par des formes abstraites, organiques et aux couleurs vives et douces, qui s’harmonisent et s’équilibrent. Combinant l’Occident et l’Asie, l’artiste nous invite dans un mode de rêve, frais et sensible, à la philosophie profonde.

Photo Rémy Gabalda