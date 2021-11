Lancement à Toulouse Blagnac de la première édition d’AéroRégions

Le Gifas, groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, et la Région Occitanie s’associent pour lancer ce jeudi 18 novembre Aérorégions 2021. Cet événement, co-présidé par Carole Delga et Guillaume Faury (ici aux côté de Laurent Wauquiez), a été lancée à Toulouse au sein du Delivery Center d’Airbus. Un lieu symbolique en raison de la forte reprise du marché aéronautique. Lors du tout récent salon Dubaï Air Show en effet, l’avionneur toulousain a enregistré une commande record de 255 appareils A321.

Au cours de cette journée, le forum AéroRégions abordera notamment le développement des formations et des compétences, le soutien à l’innovation ou encore les nouvelles mobilités.

Crédits photo : Rémy Gabalda