A69. Les esprits s’enflamment à Ramdam sur le macadam

Samedi 21 octobre, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Saïx (Tarn), entre Toulouse et Castres, pour protester contre le chantier de l’autoroute A69, un projet dont les travaux ont repris. Les nombreuses personnes présentes se sont divisées en six cortèges aux objectifs différents. Si certains étaient familiaux et se déroulaient dans une ambiance festive et familiale, d’autres ont ciblés des entreprises. La cimenterie Carayon a ainsi été victime d’un incendie alors que des individus ont tenté de s’introduire au sein de la société Bardou Promotion.

Les organisateurs avancent le chiffre de 9500 manifestants quand la préfecture du Tarn dénombre 2400 personnes dans le cortège principale et 2500 individus violents. Quelque 1600 policiers et gendarmes ont été déployés pour cette mobilisation, selon la préfecture, soit deux fois plus que lors d’une précédente manifestation contre l’A69 en avril dernier.

Photos Rémy Gabalda