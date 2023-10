Liberté d’expression et hommages à l’Hôtel de Région d’Occitanie

En hommage au professeur Dominique Bernard, professeur de français assassiné après l’attaque terroriste commise vendredi 13 octobre dans le lycée Gambetta à Arras, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a appelé à un rassemblement ce lundi à l’Hôtel de Région de Toulouse. Cet événement, programmé depuis plusieurs mois, était dans un premier temps organisé en mémoire du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, trois ans jour pour jour après son assassinat dans le Val-d’Oise.

Plus de 700 personnes étaient présentes, dont la sœur de Samuel Paty, Gaëlle Paty (veste orange), l’avocat Richard Malka ainsi que Valérie Igounet et Guy Le Besnerais, les deux auteurs du livre qui retracent la vie de Samuel Paty, Crayon noir. Ce récit, très documenté et détaillé, revient sur l’engrenage des événements qui a conduit à la décapitation de Samuel Paty, en octobre 2020. Une BD-documentaire remarquable, pour prendre date avec l’Histoire.

Photos : Rémy Gabalda.